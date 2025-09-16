Yildiz come Del Piero gol identico alla stessa squadra e poi se lo trova in TV | Sono un po' stanco

Alex Del Piero nel 1995 contro il Borussia Dortmund realizzò il primo dei gol alla Del Piero. Trent'anni dopo Kenan Yildiz lo ha emulato in modo totale in Juve-Borussia. Dopo l'incontro i due numeri 10 si sono incrociati in TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: yildiz - piero

Barzagli: "Juve, va ricostruita la mentalità nei fatti. Ma Yildiz ha colpi alla Del Piero"

Yildiz Del Piero a 20 anni: è giusto il paragone? Analisi completa | VIDEO di Paolo Rossi

Yildiz: "Alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Tudor mi concede più libertà"

Che perla di #Yildiz La rete alla #DelPiero in #JuveBVB - X Vai su X

Igor Tudor durissimo su chi continua a paragonare Yildiz ad Alessandro Del Piero. Il tecnico dei bianconeri rivela, alla vigilia del match di Champions, cosa pensa realmente l'attaccante a riguardo - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz come Del Piero, gol identico alla stessa squadra e poi se lo trova in TV: Sono un po' stanco; Vlahovic rabbioso dopo il secondo gol al Borussia Dortmund, gesti plateali: con chi ce l’aveva; Yildiz come Baggio, la somiglianza incanta i tifosi della Juve: segna lo stesso gol 24 anni dopo.

Yildiz come Del Piero, gol identico alla stessa squadra e poi se lo trova in TV: “Sono un po’ stanco” - Alex Del Piero nel 1995 contro il Borussia Dortmund realizzò il primo dei gol alla Del Piero. Come scrive fanpage.it

Yildiz, siparietto in tv con Del Piero: "Il tuo gol è stato più bello" - L'allievo e il maestro, il giovane talento e l'idolo di sempre: tutta la dolcezza del classe 2005 turco in collegamento con l'iconico 10 della Juve su Sky Sport ... Riporta corrieredellosport.it