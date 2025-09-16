Yildiz a Sky | Contento per il gol e per la squadra Mi sento benissimo qui ho un obiettivo per il futuro
Yildiz a Sky Sport: le dichiarazioni del numero 10 della Juventus dopo il pazzo match dell’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund terminato 4-4. Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Juve e Borussia Dortmund, in cui è entrato anche nel tabellino dei marcatori con un gol strepitoso. Le sue dichiarazioni. GOL – « È stato un po’ istintivo, quando è arrivata la palla ho visto che c’era un po’ di spazio e ho calciato. Sono contento e sono felice di aver fatto questo gol, sono anche contento per la squadra che ha pareggiato » FIDUCIA – « Già dal Mondiale per Club mi sono sentito bene con la squadra e con il mister. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - contento
ADZIC "È un sogno giocare per la Juve, poi fare un gol così importante. Sono veramente contento e voglio ringraziare i miei compagni e lo staff" #Yildiz #khephrenthuram #Adzic #juveinter #theonetv7 Seguteci @theonetv7 - X Vai su X
Juventus-Inter | Il commento di Yildiz Kenan Yildiz commenta il successo casalingo nel derby d'Italia contro l'Inter. «Sono molto contento, ringrazio i tifosi, lo staff, i miei compagni perché da sin da bambini vogliamo giocare partite come quella di oggi. Faccio se - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Dortmund LIVE; Gli highlights di Juventus-Borussia Dortmund 4-4; Il derby d'Italia è della Juve: Inter battuta 4-3.
Marocchi si commuove in diretta tv dopo il gol di Yildiz: "Come Del Piero..." - L'emozione dell'ex giocatore della Juve dopo il tiro a giro realizzato dal fantasista turco per il momentaneo 1- Secondo corrieredellosport.it
Juve-BVB 2-4 | Yildiz come Alex e Dusan-gol ma Di Gre HORROR! KO pesante | OneFootball - La Juventus di Igor Tudor fa il proprio esordio nella Champions League 2025- Segnala onefootball.com