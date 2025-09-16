Yildiz a Sky Sport: le dichiarazioni del numero 10 della Juventus dopo il pazzo match dell’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund terminato 4-4. Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Juve e Borussia Dortmund, in cui è entrato anche nel tabellino dei marcatori con un gol strepitoso. Le sue dichiarazioni. GOL – « È stato un po’ istintivo, quando è arrivata la palla ho visto che c’era un po’ di spazio e ho calciato. Sono contento e sono felice di aver fatto questo gol, sono anche contento per la squadra che ha pareggiato » FIDUCIA – « Già dal Mondiale per Club mi sono sentito bene con la squadra e con il mister. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a Sky: «Contento per il gol e per la squadra. Mi sento benissimo qui, ho un obiettivo per il futuro»