Yamal potrebbe essere il Rodri 2.0 e prendersi il Pallone d’oro al posto del favorito Dembelé As

Potrebbe esserci un'altra sorpresa quest'anno per il Pallone d'oro, che verrà assegnato lunedì 22 settembre. Il favorito rimane Ousmane Dembelé, ma Lamine Yamal potrebbe essere un serio concorrente dell'ala francese. Dembelé o Yamal: il Pallone d'oro quest'anno si scoprirà in diretta, senza spoiler. As scrive: Tra una settimana, il Teatro Châtelet ospiterà la cerimonia del Pallone d'oro presentato da France Football. La rivista ha voluto mantenere il segreto fino alla fine per evitare qualsiasi tipo di perdita di suspense. Un anno fa, Rodri, sorprendentemente, ha prevalso sul favorito principale, Vinicius, suscitando la rabbia del Real Madrid.

