Yamal potrebbe essere il Rodri 2.0 e prendersi il Pallone d’oro al posto del favorito Dembelé As
Potrebbe esserci un’altra sorpresa quest’anno per il Pallone d’oro, che verrà assegnato lunedì 22 settembre. Il favorito rimane Ousmane Dembelé, ma Lamine Yamal potrebbe essere un serio concorrente dell’ala francese. Dembelé o Yamal: il Pallone d’oro quest’anno si scoprirà in diretta, senza spoiler. As scrive: Tra una settimana, il Teatro Châtelet ospiterà la cerimonia del Pallone d’oro presentato da France Football. La rivista ha voluto mantenere il segreto fino alla fine per evitare qualsiasi tipo di perdita di suspense. Un anno fa, Rodri, sorprendentemente, ha prevalso sul favorito principale, Vinicius, suscitando la rabbia del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: yamal - potrebbe
L’Ucraina volendo potrebbe mettere definitivamente ko l’industria energetica russa per i prossimi anni bombardando direttamente i terminal del gas in partenza dai giacimenti di Yamal in Siberia. Le capacità le ha. Serve la volontà politica. - X Vai su X
I “What If” costellano i pensieri degli appassionati di calcio, ma quello di Lamine Yamal al Bayern Monaco potrebbe essere il più clamoroso di tutti Nel 2022 infatti i bavaresi si erano interessati all’acquisto di Yamal, intavolando una trattativa per portarlo in Ba - facebook.com Vai su Facebook
Il ricambio generazionale del calcio: ecco il Pallone d’oro più incerti degli ultimi trent’anni; Vincitore del Trofeo Kopa: highlights 2023/24 Lamine Yamal | Video | Pallone d'Oro; Pallone d'Oro 2024, da Rodri a Bonmatì, passando per Yamal (e non solo): la Spagna fa il pieno di trofei.
Spagna, giallo Yamal: perso il passaporto, negato il rientro dalla Turchia? - Disavventura per il fuoriclasse del Barcellona: nessuna comunicazione ufficiale, aumentano le voci su dove si trovi ... Come scrive fcinter1908.it
Yamal: "Il Barcellona ha cambiato la mia vita, ho vissuto momenti difficili" - La stella del Barcellona Lamine Yamal si racconta in un'intervista al podcast "Resonancia de Corazón". Si legge su sport.sky.it