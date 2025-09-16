XVI edizione del Premio Com&Te a Rita Lofano il premio alla carriera

Agi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Quando il giornalismo incontra la dignità della parola e il coraggio dell’etica: è stato assegnato alla direttrice dell’AGI, Rita Lofano, il premio alla carriera della XVI edizione del Premio Com&Te. Un riconoscimento che non celebra solo una professione, ma uno stile, una visione, un impegno costante nel raccontare il mondo. Il premio sarà consegnato venerdì 19 settembre alle 10,30 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino”, dove l’eccellenza del giornalismo e della cultura verrà celebrata nell’ambito della XVI edizione del Premio Com&Te.  Con questo premio, l’Associazione Comunicazione & Territorio rende omaggio a una professionista che ha fatto del rigore, dell’etica dell’informazione e della chiarezza comunicativa i pilastri di un’intera vita dedicata al racconto del mondo e guidando l’AGI in anni di sfide epocali tra digitalizzazione e nuove responsabilità sociali del giornalismo. 🔗 Leggi su Agi.it

xvi edizione del premio comampte a rita lofano il premio alla carriera

© Agi.it - XVI edizione del Premio Com&Te, a Rita Lofano il premio alla carriera

In questa notizia si parla di: edizione - premio

Premio Lunezia 2025, la prima data dell’edizione numero 30, come iscriversi

25 anni de l’Espresso napoletano e 18ª edizione del Premio “Napoli c’è”

Premio Solidarietà 2025: Cucinotta, Boccia, Dovì e Viglianese eprotagonisti della 14esima edizione

Cava de’ Tirreni Premio Com&Te Cerimonia di Premiazione XVI Edizione; Premio Com&Te venerdì la cerimonia della 15esima edizione.

xvi edizione premio comampteCava de’ Tirreni, Premio Com&Te, Cerimonia di Premiazione XVI Edizione - L’Associazione Comunicazione & Territorio invita a partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio Com&Te, che si terrà venerdì 19 settembre ... Scrive zon.it

Cerca Video su questo argomento: Xvi Edizione Premio Comampte