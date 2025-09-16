XVI edizione del Premio Com&Te a Rita Lofano il premio alla carriera
AGI - Quando il giornalismo incontra la dignità della parola e il coraggio dell’etica: è stato assegnato alla direttrice dell’AGI, Rita Lofano, il premio alla carriera della XVI edizione del Premio Com&Te. Un riconoscimento che non celebra solo una professione, ma uno stile, una visione, un impegno costante nel raccontare il mondo. Il premio sarà consegnato venerdì 19 settembre alle 10,30 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino”, dove l’eccellenza del giornalismo e della cultura verrà celebrata nell’ambito della XVI edizione del Premio Com&Te. Con questo premio, l’Associazione Comunicazione & Territorio rende omaggio a una professionista che ha fatto del rigore, dell’etica dell’informazione e della chiarezza comunicativa i pilastri di un’intera vita dedicata al racconto del mondo e guidando l’AGI in anni di sfide epocali tra digitalizzazione e nuove responsabilità sociali del giornalismo. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: edizione - premio
