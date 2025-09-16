Xiaomi si prepara al grande evento del 24 settembre | tablet smartwatch e dispositivi smart in arrivo

Tuttoandroid.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'evento del 24 settembre Xiaomi presenterà una gamma di prodotti molto ampia e diversificata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

xiaomi si prepara al grande evento del 24 settembre tablet smartwatch e dispositivi smart in arrivo

© Tuttoandroid.net - Xiaomi si prepara al grande evento del 24 settembre: tablet, smartwatch e dispositivi smart in arrivo

In questa notizia si parla di: xiaomi - prepara

Xiaomi si prepara al grande evento del 24 settembre: tablet, smartwatch e dispositivi smart in arrivo; Xiaomi 16 in arrivo: batteria più grande e display piatto; Xiaomi MX11 è il SUV elettrico sportivo che strizza l'occhio a Ferrari Purosangue.

xiaomi prepara grande eventoXiaomi annuncia l'evento di lancio per i nuovi 15T: ecco cosa sappiamo finora - Xiaomi ha confermato la data di lancio dei nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro: i due nuovi smartphone debutteranno tra poche settimane. Segnala hwupgrade.it

Xiaomi annuncia un evento a settembre, cosa aspettarsi? - A circa un mese di distanza dall'ultimo evento tenutosi in esclusiva per il mercato cinese, Xiaomi si appresa a dare nuovamente spettacolo. Secondo tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Xiaomi Prepara Grande Evento