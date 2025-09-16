Xiaomi 17 Pro ha uno schermo posteriore Spunta il video teaser

16 set 2025

Presentato a fine settembre, il nuovo top di gamma Xiaomi riprenderà un’idea tecnologica del 2021 vista sul Mi 11 Ultra, dandole però molto più spazio. 🔗 Leggi su Dday.it

xiaomi 17 pro ha uno schermo posteriore spunta il video teaser

