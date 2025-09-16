XBXO360 BadStick V1.2-Stable | Il Tool Definitivo per gli Exploit BadUpdate e BadAvatar su Xbox 360
Hai sentito parlare degli exploit software per Xbox 360 ma sei stato frenato dalla complessità della preparazione della chiavetta USB o dalla necessità di trovare giochi specifici? Quell’era è finita. BadStick V1.2-Stable Public Candidate è finalmente disponibile, ed è l’ultimo passo verso un’esperienza di modding semplice, veloce e alla portata di tutti. La novità assoluta? Supporto nativo per il nuovissimo BadAvatar exploit, che elimina la necessità di Rock Band Blitz! Cos’è BadStick? In Poche Parole.. BadStick è un tool tutto-in-uno, open source e super user-friendly progettato per automatizzare completamente la preparazione della tua USB per sfruttare le vulnerabilità BadUpdate e BadAvatar sulla tua Xbox 360. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
