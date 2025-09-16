Xbox Game Pass settembre 2025 | beta di Black Ops 7 RoadCraft e altre novità

16 set 2025

annuncio dei nuovi titoli in arrivo su xbox game pass a settembre 2025. Il servizio di abbonamento xbox game pass ha svelato la seconda ondata di giochi previsti per il mese di settembre 2025. Questa selezione comprende titoli di grande rilievo, tra cui anche alcuni con uscita prevista già dal primo giorno, e si arricchisce di novità e contenuti molto attesi dagli appassionati. le principali novità della seconda ondata di settembre. Tra i giochi più rilevanti annunciati figura l’ open beta test di Call of Duty: Black Ops 7, che avrà inizio il 2 ottobre. Oltre a questo, vengono aggiunti numerosi titoli tra cui: Call of Duty: Modern Warfare 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

