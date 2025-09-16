Xbox Game Pass settembre 2025 | beta di Black Ops 7 RoadCraft e altre novità
annuncio dei nuovi titoli in arrivo su xbox game pass a settembre 2025. Il servizio di abbonamento xbox game pass ha svelato la seconda ondata di giochi previsti per il mese di settembre 2025. Questa selezione comprende titoli di grande rilievo, tra cui anche alcuni con uscita prevista già dal primo giorno, e si arricchisce di novità e contenuti molto attesi dagli appassionati. le principali novità della seconda ondata di settembre. Tra i giochi più rilevanti annunciati figura l’ open beta test di Call of Duty: Black Ops 7, che avrà inizio il 2 ottobre. Oltre a questo, vengono aggiunti numerosi titoli tra cui: Call of Duty: Modern Warfare 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Microsoft svela quattro giochi gratis per i Free Play Days su Xbox dall'11 al 14 settembre, alcuni accessibili anche senza abbonamento Game Pass.
Xbox Game Pass: scopriamo i giochi in arrivo nella prima parte di settembre, con Hollow Knight Silksong
Xbox Game Pass, annunciati i giochi della seconda metà di settembre - Microsoft ha annunciato la seconda mandata di giochi che saranno disponibili a settembre nel catalogo di Xbox Game Pass: vediamo di che si tratta. Riporta multiplayer.it
Quattro giochi lasceranno il catalogo di Game Pass a fine settembre, tra i quali ben tre Ninja Gaiden - Microsoft ha annunciato anche i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass alla fine di settembre: vediamo di cosa si tratta, con una mandata che riguarda soprattutto Ninja Gaiden. Scrive multiplayer.it