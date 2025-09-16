X-men | 10 villain iconici che dovrebbero entrare nel MCU
Con l’imminente ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe (MCU), la scelta dei villain rappresenta un elemento cruciale per il successo delle future produzioni. La qualità dei personaggi antagonisti può determinare il livello di coinvolgimento del pubblico e contribuire a definire l’immagine complessiva della serie. In questo contesto, alcuni dei nemici più iconici e potenti dell’universo mutante si distinguono come candidati ideali per essere introdotti sul grande schermo. sabretooth: il nemico più feroce di wolverine. il rivale più spietato di wolverine con capacità distruttive senza pari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: villain - iconici
Attori che hanno fatto i provini per supereroi e sono diventati villain iconici
Supereroi iconici della marvel e dc che sono iniziati come villain
Attori iconici che hanno interpretato supereroi e villain
Da Shanghai arriva quello che potrebbe essere il primo sguardo a Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom, uno dei villain più iconici della Marvel. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, alimentando speculazioni e teorie sul futuro del personaggi - facebook.com Vai su Facebook
X-Men: svelato il villain principale della nuova Saga del MCU? Cosa dicono gli insider; X-Men, altri 10 anni per Hugh Jackman nel MCU? Commentiamo la nuova indiscrezione; X-Men ’97: chi è Bastion? Tutto quello che dovete sapere sul villain!.
10 Worst X-Men Villains - Whether it’s due to the incredible character dynamics, relatable characters, or their iconic villains, such as ... Scrive comicbook.com
10 X-Men Who Crossed the Line Into Villainy, Ranked (And Jean Grey Leads Them All) - In the name of fighting against mutant oppression, the line between hero and villain has always been ... Segnala comicbook.com