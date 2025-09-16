WWE | Tyrese Haliburton tra gli analisti di ESPN per Wrestlepalooza

Il prossimo weekend segnerà un nuovo capitolo nella storia della WWE. Con il ritorno di Wrestlepalooza per la prima volta dal 2000, quando si tenne l’ultimo evento della ECW con questo nome, la compagnia di Stamford debutterà ufficialmente su ESPN, che diventerà quindi la casa dei PLE della compagnia. E il fatto che l’evento andrà in onda lo stesso giorno di All Out, in un testa a testa con la AEW, ha spinto la compagnia a schierare tutti i suoi nomi più importanti, da John Cena alla rientrante AJ Lee. Ma anche ESPN intende contribuire a portare occhi sul prodotto. Inviato speciale. Come annunciato in un comunicato stampa ufficiale dell’emittente, l’evento avrà un inviato speciale d’eccezione: si tratta di Tyrese Haliburton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tyrese Haliburton tra gli analisti di ESPN per Wrestlepalooza

