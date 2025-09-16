WWE | Nuova mozione per estendere la causa sul marchio American Nightmare
Secondo quanto riportato da PWInsider, il musicista hardcore punk dell’area di Boston Wesley Eisold ha depositato una nuova mozione il 12 settembre, chiedendo una proroga nella causa intentata contro WWE, Cody Rhodes e Fanatics. La vicenda si sta svolgendo presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti, Central District of California (Western Division, Los Angeles). Eisold ha chiesto che il termine per presentare la sua risposta alla mozione di archiviazione depositata da WWE, Rhodes e Fanatics venga esteso fino al 14 novembre. Se la corte accettasse la richiesta, i convenuti avrebbero tempo fino al 5 dicembre per replicare, con un’udienza fissata al 19 dicembre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
