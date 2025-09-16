WWE | Individuato lo spot che potrebbe aver causato l’infortunio di Tiffany Stratton

Martedì andrà in onda lo speciale WWE NXT Homecoming, con il brand giallo-nero che torna nella sua storica casa, la Full Sail University in Florida. Tuttavia, una grande assenza è già confermata: la WWE Women’s Champion Tiffany Stratton non prenderà parte allo show. La campionessa era inizialmente annunciata per un match a sei donne, insieme a Stephanie Vaquer e Rhea Ripley contro le Fatal Influence. Ma durante l’ultima puntata di Raw è stato reso noto che verrà sostituita da Lyra Valkyria, anch’essa ex campionessa femminile di NXT. L’infortunio arriva a pochi giorni dalla difesa titolata di Stratton a SmackDown contro Jade Cargill, match terminato in doppio count-out e seguito dall’attacco di Nia Jax. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

