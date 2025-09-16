WTA Seul 2025 risultati 16 settembre | agli ottavi Barbora Krejcikova poi pioggia protagonista
Pioggia protagonista nella seconda giornata dedicata al tabellone principale dei Korea Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500: a Seul, in Corea del Sud, si completa soltanto uno dei sei incontri previsti per il primo turno, mentre gli altri verranno completati o disputati domani, quando inizieranno anche gli ottavi di finale. Non ci sono azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio. Nell’unico match completato quest’oggi si registra la nettissima vittoria della ceca Barbora Krej?íková, che liquida la qualificata russa Tatiana Prozorova, sconfitta con lo score di 6-1 6-2. Giocheranno il terzo set domani, invece, la testa di serie numero 5, la russa Diana Shnaider, e la qualificata statunitense Caty McNally, fermate dal maltempo al termine del secondo set sullo score di 2-6 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
WTA Seul 2025, risultati 15 settembre: agli ottavi Sofia Kenin, eliminata Ashlyn Krueger
