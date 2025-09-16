World Without Cows il docufilm che immagina il pianeta senza stalle

Le luci si sono spente nella storica Sala Matteotti e sullo schermo è comparso un interrogativo semplice e spiazzante: che cosa accadrebbe se domani l'umanità smettesse di allevare bovini? Da qui muove World Without Cows, docufilm appena presentato in Parlamento e destinato a riaccendere il confronto su cibo, ambiente ed economia.

Alimenti, presentato docufilm 'World Without Cows': un mondo senza allevamenti - Esplora l’ipotesi di un mondo senza allevamento e soprattutto gli effetti che un tale stravolgimento avrebbe a livello economico, ambientale e sociale e in sintesi sulla nostra stessa idea di sicurezz ... Si legge su adnkronos.com

Come sarebbe il mondo senza allevamenti? Il docufilm ‘World Without Cows’ presentato alla Camera - È stato presentato oggi alla Sala Matteotti della Camera dei Deputati il docufilm World Without Cows, realizzato dai giornalisti Michelle Michael e Brandon Whitworth. Lo riporta foodaffairs.it