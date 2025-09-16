Windsor si prepara a Trump fra residenti e turisti divisi

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra, 16 set. (askanews) - I britannici si preparano all'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si recherà anche a Windsor per incontrare Re Carlo III. Molti si dicono scontenti del suo arrivo, ritenendolo "inidoneo" a guidare un Paese come l'America e criticando le sue politiche "da bullo", qualcuno invece sostiene che la gente è impaziente di vedere l'incontro del presidente con la famiglia reale, e attende in particolare l'arrivo di Melania. "Non sono affatto felice di Trump come Presidente. E, di conseguenza, non sono felice di vederlo in questo Paese" afferma un pensionato e residente a Windsor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

windsor si prepara a trump fra residenti e turisti divisi

© Quotidiano.net - Windsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi

In questa notizia si parla di: windsor - prepara

Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump

Windsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi; Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump.

windsor prepara trump residentiWindsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi - I britannici si preparano all'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si recherà anche a Windsor per incontrare Re Carlo III. Come scrive libero.it

windsor prepara trump residentiRegno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente USA Donald Trump - (LaPresse) Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente USA Donald Trump, prevista da venerdì 17 a domenica 19 settembre. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Windsor Prepara Trump Residenti