windsor si prepara a trump fra residenti e turisti divisi

Londra, 16 set. (askanews) - I britannici si preparano all'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si recherà anche a Windsor per incontrare Re Carlo III. Molti si dicono scontenti del suo arrivo, ritenendolo "inidoneo" a guidare un Paese come l'America e criticando le sue politiche "da bullo", qualcuno invece sostiene che la gente è impaziente di vedere l'incontro del presidente con la famiglia reale, e attende in particolare l'arrivo di Melania. "Non sono affatto felice di Trump come Presidente. E, di conseguenza, non sono felice di vederlo in questo Paese" afferma un pensionato e residente a Windsor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

