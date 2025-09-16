Willy Monteiro Mattarella | social amplificano odio contrastare violenza

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) – “Ogni tempo, ogni civiltà è stata attraversata dalla violenza. Un peso, un freno sull’umanità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro (Rm) nella cerimonia per commemorare la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico e medaglia d’oro al valore civile alla memoria. “In ogni tempo la violenza si è manifestata in modi diversi. Dobbiamo guardare alla violenza del nostro tempo per contrastarla, per sconfiggerla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it