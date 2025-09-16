Willy Monteiro Mattarella | la violenza si sconfigge col dialogo

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) – “Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti. L’indifferenza è negativa e spregevole come la violenza. L’indifferenza nasce dalla chiusura in se stessi, dalla sfiducia, dalla rassegnazione. La violenza si sconfigge con la solidarietà, con le relazioni umane, con l’inclusione, col dialogo, con la comprensione delle opinioni e delle esigenze degli altri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro (Rm) nella cerimonia per commemorare la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico e medaglia d’oro al valore civile alla memoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it