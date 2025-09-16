Willy Monteiro Mattarella | la violenza si sconfigge col dialogo

Ildenaro.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) – “Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti. L’indifferenza è negativa e spregevole come la violenza. L’indifferenza nasce dalla chiusura in se stessi, dalla sfiducia, dalla rassegnazione. La violenza si sconfigge con la solidarietà, con le relazioni umane, con l’inclusione, col dialogo, con la comprensione delle opinioni e delle esigenze degli altri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro (Rm) nella cerimonia per commemorare la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico e medaglia d’oro al valore civile alla memoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: willy - monteiro

Gheghi: il film su Willy Monteiro è un film sulla banalità del male

La tragedia di Willy Monteiro arriva al cinema con il film 40 Secondi: ecco le prime immagini

40 Secondi: rilasciato il trailer del film che racconta luci e ombre dell'omicidio di Willy Monteiro

Omicidio Willy, a 5 anni dalla morte il ricordo di Mattarella a Colleferro: cosa ha detto; Willy Monteiro Duarte: Mattarella, “un italiano esemplare”. “Voleva evitare la violenza che invece è esplosa contro di lui”; Willy Monteiro, Mattarella: social amplificano odio, contrastare violenza.

willy monteiro mattarella violenzaOmicidio di Willy Monteiro, Mattarella alla commemorazione «un italiano esemplare, non dimenticare» - «L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza» citando Martin Luter King il Presidnete della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Da msn.com

willy monteiro mattarella violenzaMattarella “Willy italiano esemplare, ucciso da violenza brutale” - Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una ris ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Willy Monteiro Mattarella Violenza