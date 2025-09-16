Willy Monteiro Mattarella | Italiano esemplare ucciso da violenza cieca
“Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza, invece, è esplosa contro di lui”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia pubblica a Colleferro in memoria di Willy Monteiro Duarte, ucciso nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020. “Willy è un italiano esemplare”, ha aggiunto il Capo dello Stato. “Ricordiamo con affetto Willy. Insieme ai suoi familiari. E insieme ai suoi amici. E non dimentichiamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: willy - monteiro
Gheghi: il film su Willy Monteiro è un film sulla banalità del male
La tragedia di Willy Monteiro arriva al cinema con il film 40 Secondi: ecco le prime immagini
40 Secondi: rilasciato il trailer del film che racconta luci e ombre dell'omicidio di Willy Monteiro
Mattarella: Willy Monteiro è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza, e la violenza, invece, è esplos - X Vai su X
Tg1. . Cinque anni fa l’omicidio di #Willy Monteiro Duarte a #Colleferro. Domani il Presidente #Mattarella sarà nella piazza a lui dedicata. La nostra inviata ha incontrato la sorella, che al Tg1 dice “Willy è sempre accanto a noi” #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Willy Monteiro Duarte, nel quinto anniversario della morte il presidente Mattarella a Colleferro: «L'odio moltiplica l'odio»; Mattarella: Willy Monteiro un italiano esemplare; Omicidio Willy, a 5 anni dalla morte il ricordo di Mattarella a Colleferro: cosa ha detto.
Omicidio di Willy Monteiro, Mattarella alla commemorazione «un italiano esemplare, non dimenticare» - «L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza» citando Martin Luter King il Presidnete della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Segnala msn.com
Mattarella ricorda Willy Monteiro, italiano esemplare: “Il diverso è visto come il nemico. I social amplificatori d’odio” - Colleferro, il Presidente della Repubblica alla cerimonia in onore del 21enne ucciso mentre difendeva un amico durante una lite. Si legge su msn.com