Willy Monteiro Mattarella | italiano esemplare per coraggio e altruismo

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - Willy Monteiro Duarte "è un italiano esemplare: per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d'oro al valor civile per il suo gesto di coraggio e di altruismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro (Rm) nella cerimonia per commemorare la figura di Willy, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico. "A lui - ha aggiunto - va il ricordo e il dolore di tutti gli italiani feriti da tanto orrore". "Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti.
Omicidio di Willy Monteiro, Mattarella alla commemorazione «un italiano esemplare, non dimenticare» - «L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza» citando Martin Luter King il Presidnete della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Riporta msn.com
Willy Monteiro Duarte, Mattarella a Colleferro per ricordarlo: "Italiano esemplare, ucciso da una violenza insensata" - Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa" ... Secondo msn.com