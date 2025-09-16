Willy Monteiro Mattarella | italiano esemplare per coraggio e altruismo

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - Willy Monteiro Duarte "è un italiano esemplare: per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d'oro al valor civile per il suo gesto di coraggio e di altruismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro (Rm) nella cerimonia per commemorare la figura di Willy, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico. "A lui - ha aggiunto - va il ricordo e il dolore di tutti gli italiani feriti da tanto orrore". "Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

