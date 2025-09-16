Willy Monteiro Mattarella | ha diffuso senso di umanità e giustizia
Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - "Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro nella cerimonia per commemorare la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 nel paese in provincia di Roma in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico e medaglia d'oro al valore civile alla memoria. "Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: willy - monteiro
Gheghi: il film su Willy Monteiro è un film sulla banalità del male
La tragedia di Willy Monteiro arriva al cinema con il film 40 Secondi: ecco le prime immagini
40 Secondi: rilasciato il trailer del film che racconta luci e ombre dell'omicidio di Willy Monteiro
Mattarella ricorda Willy Monteiro: "È un nostro ragazzo, l'odio genera odio" #willymonteiro #sergiomattarella #16settembre - X Vai su X
Tg1. . Cinque anni fa l’omicidio di #Willy Monteiro Duarte a #Colleferro. Domani il Presidente #Mattarella sarà nella piazza a lui dedicata. La nostra inviata ha incontrato la sorella, che al Tg1 dice “Willy è sempre accanto a noi” #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Colleferro per ricordare Willy a 5 anni dalla morte; Omicidio Willy Monteiro, Mattarella all'anniversario: Un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo; Willy Monteiro Duarte, nel quinto anniversario della morte il presidente Mattarella a Colleferro: «L'odio moltiplica l'odio».
Willy Monteiro, Mattarella: ha diffuso senso di umanità e giustizia - "Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale". Da libero.it
Willy Monteiro, Mattarella: social amplificano odio, contrastare violenza - "Ogni tempo, ogni civiltà è stata attraversata dalla violenza. Scrive quotidiano.net