Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - "Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro nella cerimonia per commemorare la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 nel paese in provincia di Roma in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico e medaglia d'oro al valore civile alla memoria. "Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Willy Monteiro, Mattarella: ha diffuso senso di umanità e giustizia