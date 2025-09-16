Willy Monteiro l’eroe gentile Mattarella dice | È un nostro ragazzo un italiano esemplare
Sono trascorsi cinque anni dalla notte del 6 settembre 2020, quando Willy Monteiro Duarte, un giovane italiano di origini capoverdiane, ha perso la vita a Colleferro, intervenendo per difendere un amico. Un gesto altruistico, di coraggio e senso civico, che gli è costata la vita e lo ha trasformato in un simbolo di lotta contro la violenza e l’indifferenza. Oggi, durante la cerimonia di commemorazione a Colleferro, il presidente Sergio Mattarella, che in precedenza gli aveva già conferito la medaglia d’oro al valore civile alla memoria, ha riconosciuto il suo straordinario gesto di altruismo e coraggio, dicendo: Willy è un nostro ragazzo ucciso da una violenza cieca e insensata e brutale mentre cercava di difendere un amico e di placare gli animi per evitare che si scatenasse una rissa, voleva evitare una violenza e la violenza è esplosa contro di lui, ricordiamo con affetto Willy insieme alla sua famiglia e agli amici e non dimentichiamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: willy - monteiro
