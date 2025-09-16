Willy Monteiro le parole di Mattarella | Un italiano esemplare Ucciso da una violenza cieca

"È un grande onore per me stare qui davanti a lei in questa piazza, dove Willy ha lasciato il suo cuore. Nel nostro grande dolore abbiamo sentito l'abbraccio e il conforto dell'Italia intera. Vi ringrazio per voler onorare così la sua memoria". Queste le parole di Lucia Monteiro Duarte, la mamma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

willy monteiro parole mattarella«La violenza si sconfigge con la solidarietà». Il grande discorso di Mattarella in memoria di Willy Monteiro Duarte - Il Presidente della Repubblica oggi a Collefetto ha reso omaggio alla memoria del ragazzo ucciso 5 anni fa. Lo riporta vita.it

willy monteiro parole mattarellaL'omaggio di Mattarella, 'Willy italiano esemplare' - Sono cinque anni che Willy Monteiro Duarte non c'è più, cinque anni di dolore ma anche di resistenza collettiva contro l'odio. Riporta ansa.it

