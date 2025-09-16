Willy Monteiro il ricordo dell'amico che lo ha visto morire | Non lo supererò mai | ho imparato a conviverci

Si è tenuta oggi la cerimonia di commemorazione per Willy Monteiro, il giovane morto a Colleferro nella notte fra il 6 e il 7 settembre 2020. Presente figure istituzionali, fra cui Mattarella, i parenti e gli amici del giovane fra cui Marco che al momento del pestaggio si trovava con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cerimonia commemorativa del quinto anniversario della morte di #Willy Monteiro Duarte. La mamma al Presidente #Mattarella: "Nel nostro grande dolore abbiamo sentito l'abbraccio dell'Italia intera. Vogliamo che Willy sia ricordato non come un eroe, ma co - X Vai su X

Willy Monteiro, il ricordo dell’amico che era con lui: “Non lo supererò mai: ho imparato a conviverci” - Si è tenuta oggi la cerimonia di commemorazione per Willy Monteiro, il giovane morto a Colleferro nella notte fra il 6 e il 7 settembre 2020 ... fanpage.it scrive

Mattarella alla commemorazione di Willy Monteiro Duarte - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena giunto a Colleferro dove prenderà parte alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni ucciso durante un pestaggio ... Lo riporta ansa.it