Willy Monteiro Duarte Mattarella a 5 anni dalla morte | Era un italiano esemplare ucciso da una violenza cieca e brutale
Nel quinto anniversario della tragica morte di Willy Monteiro Duarte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Colleferro per rendere omaggio al giovane ucciso durante un pestaggio mentre tentava di difendere un amico. Il capo dello Stato ha ricordato Willy come "un ragazzo esemplare", sottolineando come il suo gesto di altruismo rappresenti un monito contro ogni forma di violenza cieca e insensata. Leggi anche: Omicidio Willy: il drammatico racconto del carabiniere che lo ha soccorso Un ricordo che scuote le coscienze. Davanti alla comunità riunita nella piazza dedicata a Willy, Mattarella ha espresso parole di profonda commozione.
In questa notizia si parla di: willy - monteiro
Mattarella: Willy Monteiro è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza, e la violenza, invece, è esplos - X Vai su X
Tg1. . Cinque anni fa l’omicidio di #Willy Monteiro Duarte a #Colleferro. Domani il Presidente #Mattarella sarà nella piazza a lui dedicata. La nostra inviata ha incontrato la sorella, che al Tg1 dice “Willy è sempre accanto a noi” #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
