Willy Monteiro Duarte cinque anni dopo Istituita la Giornata del Rispetto per educare contro la violenza Mattarella | L’amicizia sia fondamento di vita sociale

Cinque anni sono trascorsi dalla tragica morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro mentre tentava di difendere un amico dall'aggressione di due ragazzi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

willy monteiro duarte cinqueMattarella alla commemorazione di Willy Monteiro Duarte - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena giunto a Colleferro dove prenderà parte alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni ucciso durante un pestaggio ... Come scrive ansa.it

willy monteiro duarte cinqueCinque anni dalla morte di Willy a colleferro: il ricordo della famiglia e il messaggio di pace - La famiglia di Willy a colleferro chiede pace e rispetto contro odio e vendetta nel quinto anniversario della sua tragica scomparsa, con un appello rivolto all’intera comunità italiana ... Si legge su gaeta.it

