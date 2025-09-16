Willy Monteiro a 5 anni dall' omicidio l' omaggio di Mattarella
Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato a Colleferro (Rm) la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria. Venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma, mentre cercava di difendere un amico, proprio nella piazza che oggi è a lui intitolata e dove si è svolta la cerimonia per il quinto anniversario della tragedia. Il Capo dello stato ha deposto fiori e ha incontrato la madre del ragazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: willy - monteiro
Gheghi: il film su Willy Monteiro è un film sulla banalità del male
La tragedia di Willy Monteiro arriva al cinema con il film 40 Secondi: ecco le prime immagini
40 Secondi: rilasciato il trailer del film che racconta luci e ombre dell'omicidio di Willy Monteiro
Mattarella ricorda Willy Monteiro: "È un nostro ragazzo, l'odio genera odio" #willymonteiro #sergiomattarella #16settembre - X Vai su X
Tg1. . Cinque anni fa l’omicidio di #Willy Monteiro Duarte a #Colleferro. Domani il Presidente #Mattarella sarà nella piazza a lui dedicata. La nostra inviata ha incontrato la sorella, che al Tg1 dice “Willy è sempre accanto a noi” #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Colleferro per ricordare Willy a 5 anni dalla morte; Omicidio Willy Monteiro, Mattarella all'anniversario: Un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo; Omicidio Willy, Mattarella cita Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”.
Willy Monteiro, a 5 anni dall'omicidio l'omaggio di Mattarella - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato a Colleferro (Rm) la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ... Riporta quotidiano.net
Omicidio Willy Monteiro, Mattarella all'anniversario dei 5 anni dall'assassinio - Il presidente della Repubblica parteciperà alla cerimonia pubblica per ricordare Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020. Si legge su msn.com