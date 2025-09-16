West Nile segnalati due casi in pazienti di Empoli e Prato

Firenze, 16 settembre 2025 – Due casi di infezione da virus West Nile. Sono stati segnalati negli ultimi giorni alle Unità funzionali igiene pubblica e nutrizione di Prato ed Empoli. Lo comunica la Asl Toscana Centro. Si tratta di due persone che hanno contratto il virus fuori dalle rispettive province di residenza. Per quanto riguarda la paziente residente nel territorio pratese, a seguito di inchiesta epidemiologica effettuata dopo la segnalazione pervenuta, è stato ricostruito come i primi sintomi siano comparsi in maniera lieve verso la fine di agostoinizi di settembre nel Grossetano dove si trovava da circa due mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - West Nile, segnalati due casi in pazienti di Empoli e Prato

west - nile

