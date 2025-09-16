West Nile il IX Municipio approva | disinfestazioni e campagne di prevenzione
Roma, 16 settembre 2025 – Il Consiglio del IX Municipio ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Piero Cucunato (Lega – Salvini Premier), che introduce un piano straordinario di prevenzione, disinfestazione e derattizzazione per contrastare la diffusione del virus West Nile. Il programma di intervento si articola su due direttrici principali: Campagne di prevenzione e disinfestazione estese a tutto il territorio municipale, anche attraverso il coinvolgimento di iniziative private;. Operazioni mirate di disinfestazione nei luoghi più sensibili – scuole, uffici pubblici, parchi e piazze – con l’obiettivo di tutelare la salute collettiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
