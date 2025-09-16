Welfare Aziendale | la scommessa della LILT Arezzo

Arezzonotizie.it | 16 set 2025

Attraverso il coinvolgimento delle più importanti aziende del territorio, Giovanni Fonnesu, Presidente del Comitato Scientifico della LILT Arezzo, disegna le strategie di azione della LILT locale. Sabina Rossi, Vice Presidente LILT Arezzo: “Giovanni sarà il nostro faro in un’azione capillare di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

