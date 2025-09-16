Wednesday stagione 2 supera stranger things 3 ed è il decimo show più popolare di netflix

Jumptheshark.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il successo di Wednesday stagione 2: record superato da Stranger Things. La seconda stagione di Wednesday, la serie targata Netflix dedicata alla famiglia Addams, ha raggiunto risultati straordinari, battendo un record precedentemente detenuto da Stranger Things. Questo articolo analizza i dettagli di questa crescita e le dinamiche che hanno portato la serie a consolidare il proprio ruolo tra le produzioni più viste sulla piattaforma. andamento e ricezione della seconda stagione di Wednesday. differenze nella distribuzione e impatto sul pubblico. Netflix ha adottato una strategia innovativa per il rilascio della seconda stagione, suddividendola in due parti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

wednesday stagione 2 supera stranger things 3 ed 232 il decimo show pi249 popolare di netflix

© Jumptheshark.it - Wednesday stagione 2 supera stranger things 3 ed è il decimo show più popolare di netflix

In questa notizia si parla di: wednesday - stagione

Pugsley avrà un ruolo maggiore nella seconda stagione di Wednesday

Grandmama addams in wednesday stagione 2: un’interpretazione audace

Poteri di pugsley nella stagione 2 di wednesday spiegati

Wednesday 2, recensione completa: Mercoledì Addams torna più cupa, più ambiziosa… e più divisiva che mai; Squid Game: la stagione 3 è ora la sesta stagione televisiva più grande di Netflix di tutti i tempi; Campionato: Birmingham show serale stordisce Blackburn mentre Preston supera Leicester.

Cerca Video su questo argomento: Wednesday Stagione 2 Supera