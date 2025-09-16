Wednesday stagione 2 supera stranger things 3 ed è il decimo show più popolare di netflix
il successo di Wednesday stagione 2: record superato da Stranger Things. La seconda stagione di Wednesday, la serie targata Netflix dedicata alla famiglia Addams, ha raggiunto risultati straordinari, battendo un record precedentemente detenuto da Stranger Things. Questo articolo analizza i dettagli di questa crescita e le dinamiche che hanno portato la serie a consolidare il proprio ruolo tra le produzioni più viste sulla piattaforma. andamento e ricezione della seconda stagione di Wednesday. differenze nella distribuzione e impatto sul pubblico. Netflix ha adottato una strategia innovativa per il rilascio della seconda stagione, suddividendola in due parti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
