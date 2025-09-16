Washington sfida l’influenza cinese nei porti strategici del mondo

Che Pechino ambisca ad estendere il proprio controllo su una serie di porti siti in tutto il mondo non è certo un segreto. Non stupisce dunque che la Casa Bianca guidata da Donald Trump abbia sviluppato un ambizioso piano atto a ridurre l’influenza della Cina sulla rete portuale globale, aumentando al contempo il controllo occidentale su terminali considerati strategici. Al centro della strategia, delineata a Reuters tre fonti a conoscenza del dossier, c’è la preoccupazione che in caso di conflitto Washington si trovi in svantaggio rispetto a Pechino per la dipendenza da flotte e infrastrutture straniere. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Washington sfida l’influenza cinese nei porti strategici del mondo

