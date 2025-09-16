Vuoi sentirti più felice? Ecco perché un viaggio a Roma è la risposta

Non sempre la felicità si trova a portata di mano, ma non sempre è necessario dover acquistare un biglietto aereo con tanto di bagaglio in stiva. A volte basta rimanere a due passi da casa: a Roma. Non è solo la città eterna dell’arte e della storia, ma anche una delle mete capaci di regalare un benessere autentico a chi decide di sceglierla come destinazione del proprio viaggio. Secondo l’Holiday Happiness Index, che misura i luoghi più felici del mondo, un viaggio nella Capitale può trasformarsi della ricetta perfetta per tornare a sorridere. Leggi anche: — Visitare Roma in un giorno dalla stazione Termini: itinerario a piedi o con i mezzi pubblici Roma fa bene all’anima: è tra le città più felici al mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it

