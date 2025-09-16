Voto di scambio operazione Mercurio | udienza del gup per Castiglione e 24 imputati

La richiesta di costituzione di parte civile avanzata dai comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, della Regione Siciliana e del ministero dell'Interno ha caratterizzato l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di 25 imputati coinvolti nell'operazione “Mercurio” dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: voto - scambio

Lega-FdI, in Lombardia una poltrona per due: l’ipotesi dello scambio con il Veneto e del voto in (mini) anticipo nel 2028

L’inchiesta sul voto di scambio a Genova, gli indagati: “Parleremo al pm”

Presunto voto di scambio a Solofra. Le parti civili smentiscono D'Urso: "Dichiarazioni false"

Il parlamentare regionale Auteri dopo l'assoluzione al processo per voto di scambio a Priolo: «Chi mi ha dipinto come un criminale oggi deve ricredersi» - facebook.com Vai su Facebook

Voto di scambio, operazione "Mercurio": udienza del gup per Castiglione e 24 imputati https://ift.tt/oMAcWL6 https://ift.tt/EXJaVHS - X Vai su X

Voto di scambio, operazione Mercurio: udienza del gup per Castiglione e 24 imputati; Operazione Mercurio, prima udienza per voto di scambio; Voto di scambio, operazione 'Mercurio': udienza del gup per Castiglione e 24 imputati.

Voto di scambio, udienza gup per Castiglione e 24 imputati - La richiesta di costituzione di parte civile avanzata dai Comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, della Regione Siciliana e del ministero dell'Interno ha caratterizzato l''udienza preliminare per l ... Lo riporta ansa.it

Voto di scambio, lascia carcere per domiciliari deputato Mpa - Esce dal carcere e va ai domiciliari il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione, ex componente della commissione Antimafia in Sicilia, arrestato il 24 febbraio scorso per voto di scambio ... Riporta ansa.it