Voto di scambio operazione Mercurio | udienza del gup per Castiglione e 24 imputati

Cataniatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La richiesta di costituzione di parte civile avanzata dai comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, della Regione Siciliana e del ministero dell'Interno ha caratterizzato l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di 25 imputati coinvolti nell'operazioneMercurio” dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

