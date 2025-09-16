Sul gradino più alto del podio. Si è conclusa con la vittoria della Lombardia, con la quadra del Comitato della Cri di Gallarate, la 30ª edizione delle gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa Italiana che quest’anno si sono svolte a Selinunte, nel comune di Castelvetrano (Trapani). Secondo il team della Lombardia 2 (Lomazzo), medaglia di bronzo al Veneto. I sei volontari gallaratesi, Margherita, Chiara, Erika, Barbara, Stefano e Andrea, guidati dalla formatrice Nadia si sono cimentati in simulazioni di soccorso estremamente realistiche, ideate per testare reazioni in situazioni di emergenza complesse, con attenzione particolare al lavoro di squadra e all’umanità dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volontari della Croce Rossa in festa . Sono campioni d’Italia salva-vite