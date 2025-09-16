L’Italia si è resa protagonista di due set sottotono, in cui è stata abulica, irriconoscibile, in balia degli avversari, inerme in fase offensiva, imprecisa in ricezione, sottotono a muro e spuntata al servizio. Sotto 2-0 contro un Belgio scatenato, impavido, perfetto in termini percentuale e capace di giocare a tutto campo, la nostra Nazionale ha avuto una reazione, con alcune sostituzioni messo in difficoltà i Red Dragons ed è riuscita a risalire la china, pareggiando i conti in maniera rocambolesca. Nel tie-break decisivo, però, i Campioni del Mondo non sono riusciti a cambiare ritmo in maniera decisa, sono rimasti invischiati nel corpo a corpo con gli uomini di coach Emanuele Zanini e sul 13-13 sono incappati nel micidiale uno-due che ha regalato al Belgio una vittoria di lusso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, l’Italia incassa una brutta sconfitta dal Belgio ai Mondiali: qualificazione in bilico