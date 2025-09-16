Si complica il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di volley, in corso di svolgimento nelle Filippine. Gli Azzurri, dopo la comoda vittoria all’esordio nel gruppo F sull’Algeria, hanno infatti incassato una brutta sconfitta nello scontro diretto con il Belgio rimontando due set di svantaggio ma perdendo in volata al tie-break (parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25 e 15-13). Decisiva a questo punto per il passaggio del turno la prossima partita (da dentro o fuori) di giovedì 18 contro l’Ucraina. Giovanni Gargiulo, centrale italiano con 5 punti a referto oggi, ha commentato così il secondo match della fase a gironi per la Nazionale: “ Peccato, ci abbiamo provato, eravamo sotto due set a zero, li abbiamo ripresi sul due pari, poi però il tie-break è sempre un terno all’otto, un lancio alla monetina, probabilmente loro sono stati più bravi di noi e probabilmente hanno voluto la vittoria più di noi questa sera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Gargiulo: “Forse hanno voluto la vittoria più di noi”. Sbertoli: “Eravamo con l’acqua alla gola”