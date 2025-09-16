Volley Gargiulo | Forse hanno voluto la vittoria più di noi Sbertoli | Eravamo con l’acqua alla gola

Si complica il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di volley, in corso di svolgimento nelle Filippine. Gli Azzurri, dopo la comoda vittoria all’esordio nel gruppo F sull’Algeria, hanno infatti incassato una brutta sconfitta nello scontro diretto con il Belgio rimontando due set di svantaggio ma perdendo in volata al tie-break (parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25 e 15-13). Decisiva a questo punto per il passaggio del turno la prossima partita (da dentro o fuori) di giovedì 18 contro l’Ucraina. Giovanni Gargiulo, centrale italiano con 5 punti a referto oggi, ha commentato così il secondo match della fase a gironi per la Nazionale: “ Peccato, ci abbiamo provato, eravamo sotto due set a zero, li abbiamo ripresi sul due pari, poi però il tie-break è sempre un terno all’otto, un lancio alla monetina, probabilmente loro sono stati più bravi di noi e probabilmente hanno voluto la vittoria più di noi questa sera. 🔗 Leggi su Oasport.it

