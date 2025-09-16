Volantini contro Monica Poli la consigliera leghista che fa i video sui pickpocket | Distrugge gli affari

Volantini sparsi per la città di Venezia contro Monica Poli, consigliera di municipio leghista e nota anche come “Lady pickpockets” per i numerosi video in cui insegue i borseggiatori per la città. Nei mesi scorsi, è diventata virale proprio per i contenuti social dove grida “Attenzione pickpocket!”. Come riporta il G azzettino, i volantini chiedono a Poli di “ lasciar stare Venezia” e la accusano di “aver distrutto tutti gli affari di Venezia-Mestre. Solo per il proprio interesse ha guadagnato somme di centinaia di migliaia di euro da Tiktok, Instagram e Facebook e Youtube, ha istigato troppo alla violenza “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

