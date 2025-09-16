Volantini contro Lady Pickpocket a Venezia | Distrugge gli affari Ma Zaia la difende | Va ringraziata
A Venezia sono comparsi nei giorni scorsi alcuni volantini contro Monica Poli, conosciuta come “Lady Pickpocket” per le sue segnalazioni ai turisti e alle forze dell’ordine sui borseggiatori che operano in città. I manifesti, affissi sul pontile del vaporetto di San Tomà e in altri punti del centro storico, accusano Poli di «distruggere gli affari a Venezia e Mestre» e di «aver guadagnato centinaia di migliaia di euro dai social». Un attacco che non è passato inosservato e che la stessa Poli ha denunciato ai carabinieri: «Ora la questione è al vaglio degli inquirenti – ha dichiarato – anche perché, allegata al testo, c’è una mia foto scattata in un momento preciso e riconoscibile ». 🔗 Leggi su Open.online
Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato stamani a Venezia Monica Poli, conosciuta come "Lady Pickpocket", da anni impegnata a segnalare e mettere in allerta i turisti dai borseggiatori che gravitano nella città lagunare e ultimamente oggetto di cont
