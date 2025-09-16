Volantini contro la lady pickpocket | a Venezia Monica Poli nel mirino dei borseggiatori

A Venezia compaiono volantini anonimi contro Monica Poli, la cittadina nota per le segnalazioni ai turisti contro i borseggiatori: "Fa migliaia di euro con le visualizzazioni TikTok". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Volantini contro la "lady pickpocket": a Venezia Monica Poli nel mirino dei borseggiatori

