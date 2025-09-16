Voce dei dem mi diffama causa miliardaria di Trump contro il Times | quanto ha chiesto

Donald Trump all'attacco del Quarto Potere. Il presidente americano ha annunciato sul suo social Truth di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times da lui definito " uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio portavoce del Partito Democratico di Sinistra Radicale ". L'accusa avanzata dal tycoon, spesso rivolta a diversi media americani, arriva mentre, all'indomani dell'uccisione di Charlie Kirk, il capo della Casa Bianca e i suoi consiglieri preparano un'ondata di provvedimenti contro le organizzazioni radicalizzate a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

