Vm il primo tavolo La Marval investirà trenta milioni in 4 anni Colla | Noi fiduciosi

di Federico Di Bisceglie Le due parole chiave iniziano con la lettera F. Fiducia, futuro. Si potrebbe condensare in questa agognata dicotomia l’incontro che ieri ha visto seduti allo stesso tavolo Regione, Comune di Cento, parti sociali e stakeholder per confrontarsi sull’operazione che ha visto l’acquisizione da parte di Marval di Vm, ceduta dal gruppo Stellantis. Non c’è dubbio che il regista dell’operazione – per lo meno sul piano istituzionale – è il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla (di concerto col sindaco Edoardo Accorsi che ha sempre seguito le operazioni, passo dopo passo). "L’acquisizione di Marval della VM Motori è, come da noi sempre auspicato, un’operazione di stampo industriale che avvia un nuovo futuro per una realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna – scandisce Colla – La Regione conferma di essere a disposizione per ragionare su quali propri strumenti normativi possano essere messi a disposizione per supportare gli investimenti per il rilancio del sito industriale dell’alto ferrarese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vm, il primo tavolo . La Marval investirà trenta milioni in 4 anni. Colla: "Noi, fiduciosi"

In questa notizia si parla di: primo - tavolo

Alta velocità, Ottaviani: "Giovedì il primo tavolo tecnico-operativo per la stazione Tav di Ferentino-Supino"

Primo tavolo Regione-Province, Proietti: "Si apre un nuovo corso, enti sono alleati preziosi e vogliamo valorizzarli"

Trump ribalta il tavolo dei negoziati. “Per l’Ue dazi del 30% a partire dal primo agosto”

Verso “i colori dell’energia 2025”: primo tavolo territoriale in Prefettura https://ift.tt/TgChcOu https://ift.tt/XvEmhY3 - X Vai su X

OFFERTA Tavolo € 30,00 al primo che arriva!!! - facebook.com Vai su Facebook

Marval sbarca a Cento, Regione e Comune hanno lavorato per salvare lo stabilimento; Svolta Vm, il sindaco Accorsi: Frutto di un ‘sistema’ credibile. Ora sviluppo e occupazione; Così Regione e Comune hanno lavorato sottotraccia per salvare lo stabilimento.

Stellantis vende VM Motori a Marval: nuova cessione dopo Comau e Iveco - Stellantis si disfa di VM Motori dopo dodici anni di controllo totale della storica azienda di Cento specializzata nella produzione di motori ... ilfattoquotidiano.it scrive

Marval acquisisce Vm Motori da Stellantis. La storica azienda di Cento produttrice di motori diesel passa di mano - Il gruppo piemontese Marval ha acquisito la Vm Motori di Cento, nel Ferrarrse, storico stabilimento meccanico specializzato in motori diesel fondato nel dopoguerra. Scrive msn.com