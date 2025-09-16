Vlahovic | Su di me dette cose al 99% non vere Ora sono affamato tutti i giorni

Le dichiarazioni dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Tutto arriva con l'esperienza. Siamo una squadra giovane. Dobbiamo giocare meglio, iniziare a leggere le partite e

In questa notizia si parla di: vlahovic - dette

Vlahovic a Sky: «Non è stato un periodo facile, dette cose al 99% non vere. Mi alleno al massimo, posso migliorare ancora tanto. È normale essere criticati ma sono in uno dei club migliori al mondo. A tutti piace essere titolari ma…»

Dopo il sorteggio del girone della Champions League, ha parlato il direttore generale della Juventus Damien Comolli.

Comolli annuncia: "Vlahovic resta al 99%, nessuna frizione e anche lui vuole continuare qui" - Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha commentato così a Sky Sport il sorteggio di Champions League e le ultime di mercato sui bianconeri: "Il nostro è un calendario affascinante.