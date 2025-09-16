Vlahovic | non è stato un periodo facile per me Gioco titolare da quasi tutta la vita ho fatto abbastanza gol

Vlahovic: «non è stato un periodo facile per me, si scrivevano tante cose su di me. Prendiamo troppi gol» Negli studi di Sky Sport arriva Vlahovic dopo il 4-4 col Borussia Dortmund. È entrato al 60esimo al posto di David, ha segnato due gol e servito un assist: «Adesso è difficile parlare, ma dobbiamo iniziare a leggere meglio le partite, non possiamo prendere gol dopo gol. Tre giorni fa abbiamo vinto, oggi abbiamo pareggiato, l’importante è che non abbiamo perso, andiamo avanti così. Iniziare dalla panchina? Sta al mister prendere una decisione, io cerco di allenarmi al massimo, per me va bene, mi basta segnare gol e non mi cambia iniziare o entrare dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

