Vlahovic a Sky | Non è stato un periodo facile dette cose al 99% non vere Mi alleno al massimo posso migliorare ancora tanto È normale essere criticati ma sono in uno dei club migliori al mondo A tutti piace essere titolari ma…

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Tutto arriva con l’esperienza. Siamo una squadra giovane. Dobbiamo giocare meglio, iniziare a leggere le partite e chiuderle prima. Non possiamo prendere un gol subito dopo che segniamo. Queste due partite ci sono servite tanto, l’importante è non aver perso». QUANDO ENTRI FAI GOL – «È il mister che decide chi gioca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic a sky non 232 stato un periodo facile dette cose al 99 non vere mi alleno al massimo posso migliorare ancora tanto 200 normale essere criticati ma sono in uno dei club migliori al mondo a tutti piace essere titolari ma8230

© Juventusnews24.com - Vlahovic a Sky: «Non è stato un periodo facile, dette cose al 99% non vere. Mi alleno al massimo, posso migliorare ancora tanto. È normale essere criticati ma sono in uno dei club migliori al mondo. A tutti piace essere titolari ma…»

In questa notizia si parla di: vlahovic - stato

Vlahovic Juve, l’attaccante è stato chiaro con il club: presa di posizione del serbo dopo le ultime voci! Cosa filtra sul suo futuro

Vlahovic Juve, il primo incontro è stato tutt’altro che risolutivo: Comolli ora valuta questo piano B per dare un nuovo segnale al serbo

Capuano punge Giuntoli per la gestione di Vlahovic: «Si pretende la soluzione da questo dirigente, quando è stato lui a non trovarla». Che atttacco!

Vlahovic Juventus il retroscena | c’è stato un momento che è stato più fuori che dentro! Spunta un doppio no a quelle due squadre; Vlahovic Fenerbahce | cosa è successo davvero in estate per l’attaccante serbo L’interesse c’era ma… Il retroscena dopo la proposta turca; Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter | Nessun esame di maturità Vlahovic non è mai stato così bene su Openda e la presenza di Conceicao….

Vlahovic alla rivale della Juve, ma niente Milan | Signorelli: “I club stanno già parlando” - Vlahovic &#232; da tempo nel mirino di Tare, dunque del Milan, e in queste ore il suo nome è stato accostato nuovamente ai rossoneri considerato che non si sta sbloccando Harder. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Sky 232 Stato