Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Rovigo

In una terra sospesa tra le acque dell'Adige e del Po, dove i riflessi dei canali accarezzano antiche mura medievali, sorge una città che sfugge ai circuiti turistici convenzionali eppure nasconde tesori di rara bellezza. Rovigo, capitale del Polesine veneto, si presenta come un libro d'arte aperto sotto il cielo padano, dove ogni angolo sussurra storie di cardinali rinascimentali, torri medievali e capolavori pittorici che rivaleggiano con le più celebrate collezioni d'Italia. Testimonianze architettoniche presenti lungo le vie cittadine raccontano una città nata come feudo vescovile che nel periodo medievale si arricchisce in monumenti e palazzi, trasformandosi in un gioiello urbanistico dove convivono armoniosamente diverse epoche storiche.

