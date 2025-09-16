Trattamenti estetici si o no? In molti oggi ammettono di fare ricorso a filler o altro per mantenersi ‘giovani’ (anche se, va detto, spesso l’effetto è il contrario: facce simili l’una all’altra che finisco per sembrare ‘invecchiate’ dall’eccesso di trattamenti) e così ha fatto anche Jessica Morlacchi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. La cantante e vincitrice del Grande Fratello 2025, è molto schietta e infatti è andata dritta al punto con poche parole: “Viva il mio chirurgo!”. Poi: “Ero praticamente mio padre con i capelli lunghi. Meno male che mi sono sistemata denti e naso”. E Morlacchi non era in studio da sola ma con la mamma Marina: un rapporto stretto, raccontato in diverse occasioni televisive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Viva il mio chirurgo! Ero praticamente mio padre con i capelli lunghi, meno male che mi sono sistemata…”: così Jessica Morlacchi