Vita da naufrago in prima europea a Trani Stasera

Noinotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito il comunicato: Ci sono appuntamenti che non si limitano ad arricchire una stagione concertistica, la ridefiniscono. Martedì  16 settembre 2025, alle ore 21:00  (porta ore 20:30),  nell’incantevole Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani  (BT), si terrà un evento che promette di lasciare un’impronta duratura nel panorama pianistico europeo.  Per la prima volta in Europa, infatti, verrà eseguita la versione per due mani del  Concerto n.2 op.28  di Sergei Bortkiewicz  (1877-1952),  rielaborata da Alfonso Soldano  e commissionata e pubblicata dalla storica casa editrice Boosey & Hawkes. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

vita da naufrago in prima europea a trani stasera

© Noinotizie.it - “Vita da naufrago” in prima europea a Trani Stasera

In questa notizia si parla di: vita - naufrago

Piano, questo martedì al Beltrani Soldano nella prima europea di «Vita da naufrago»; «Vita da naufrago»: la prima europea fa «risorgere» Sergei Bortkiewicz a Trani; A Trani il concerto Vita da naufrago: Sergei Bortkiewicz.

vita naufrago prima europeaVita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani - 2 nella versione per due mani firmata Alfonso Soldano per la stagione concertistica Armonie naturali della Fondazione Aldo Cicco ... Secondo giornaledipuglia.com

vita naufrago prima europea«Vita da naufrago»: la prima europea fa «risorgere» Sergei Bortkiewicz a Trani - Martedì 16 settembre 2025, alle ore 21, la Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani di T ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vita Naufrago Prima Europea