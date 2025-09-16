Vita da naufrago in prima europea a Trani Stasera
Di seguito il comunicato: Ci sono appuntamenti che non si limitano ad arricchire una stagione concertistica, la ridefiniscono. Martedì 16 settembre 2025, alle ore 21:00 (porta ore 20:30), nell’incantevole Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani (BT), si terrà un evento che promette di lasciare un’impronta duratura nel panorama pianistico europeo. Per la prima volta in Europa, infatti, verrà eseguita la versione per due mani del Concerto n.2 op.28 di Sergei Bortkiewicz (1877-1952), rielaborata da Alfonso Soldano e commissionata e pubblicata dalla storica casa editrice Boosey & Hawkes. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
