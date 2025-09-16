Visite all’ultima dimora dei Florio apertura straordinaria della Palazzina dei Quattro Pizzi all' Arenella
Visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella sabato 20 settembre dalle 15 alle 22. Progettata dall'architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III.Le visite si svolgeranno all'interno del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
