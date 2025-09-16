Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 20 settembre – ore 18:30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: visita - esclusiva

Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Apollo 11, il racconto della nostra visita esclusiva alla sala di controllo a Houston restaurata nei minimi dettagli

Visita guidata L'AULA GOTICA Apertura straordinaria ed esclusiva • ? sabato 20 SETTEMBRE ore 16.20 • Costo visita guidata: 30 euro a partecipante (biglietto incluso) Durata: 2h • Finalmente torna a splendere l’AULA GOTICA, in questa apertura straordi - facebook.com Vai su Facebook

Visita a Palazzo Fizzarotti; Palazzo Fizzarotti, gioiello nascosto agli occhi dei baresi: viaggio e foto; Palazzo Fizzarotti e il 'Salone delle Arti e del Lavoro'.

«Visita gratis, no con tessera» Polemica per palazzo Fizzarotti - Monta sui social la polemica intorno ai costi della visita a Palazzo Fizzarotti in occasione della quarta giornata della FAI- Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Palazzo Fizzarotti a Bari, Maia Marinelli: «Sono cresciuta libera e con l'arte voglio fare una rivoluzione» - Qualcuno la definirebbe una missione impossibile, ma non Maia Marinelli che è tornata a occuparsi di Palazzo Fizzarotti, la dimora di famiglia a ... Da vanityfair.it