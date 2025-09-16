Visionnaire25 chiusura in grande stile con Marina Confalone in Raccionepeccui

2anews.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con Marina Confalone in “Raccionepeccui”, monologo scritto da Giuseppe Bertolucci, la quinta edizione di Visionnaire25.  Si conclude con il suo sesto e attesissimo appuntamento venerdì 19 settembre la quinta edizione di Visionnaire – Narrazioni tra cinema documentario e teatro, la rassegna curata dall’attore e regista Andrea Avagliano che quest’anno ha esplorato il tema . 🔗 Leggi su 2anews.it

visionnaire25 chiusura in grande stile con marina confalone in raccionepeccui

© 2anews.it - Visionnaire25, chiusura in grande stile con Marina Confalone in “Raccionepeccui”

In questa notizia si parla di: visionnaire25 - chiusura

Chiusura in grande stile per visionnaire25 con Marina Confalone in “Raccionepeccui” - -; Campania al voto: elezioni regionali fissate per il 23 e 24 novembre.

visionnaire25 chiusura grande stileVisionnaire25, chiusura in grande stile con Marina Confalone in “Raccionepeccui” - Si chiude con Marina Confalone in "Raccionepeccui", monologo scritto da Giuseppe Bertolucci, la quinta edizione di Visionnaire25. Scrive 2anews.it

Chiusura in grande stile per visionnaire25 con Marina Confalone in “Raccionepeccui” - L’ultimo, imperdibile evento della rassegna è dedicato al teatro: Venerdì 19 Settembre 2025 - Come scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Visionnaire25 Chiusura Grande Stile