Si chiude con Marina Confalone in “Raccionepeccui”, monologo scritto da Giuseppe Bertolucci, la quinta edizione di Visionnaire25. Si conclude con il suo sesto e attesissimo appuntamento venerdì 19 settembre la quinta edizione di Visionnaire – Narrazioni tra cinema documentario e teatro, la rassegna curata dall’attore e regista Andrea Avagliano che quest’anno ha esplorato il tema . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Visionnaire25, chiusura in grande stile con Marina Confalone in “Raccionepeccui”